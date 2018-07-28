Сергей Шойгу объявил о старте IV Армейских игр

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о старте IV Армейских международных игр.

На церемонии открытия игр он зачитал приветственное письмо главы государства Владимира Путина. Президент поздравил участников и пожелал им успехов.

«Уверен, что нынешние состязания пройдут на высоком организационном уровне. Порадуют зрителей честной, бескомпромиссной борьбой и яркими победами. И конечно, будут способствовать развитию международного военно-технического сотрудничества, популяризации воинской службы», - говорится в послании.

Шойгу отметил, что количество участников растет с каждым годом. На IV Армейские игры съехались 189 команд из 32 стран, передает РИА Новости. Они примут участие в 28 конкурсах, которые состоятся на территории семи государств.