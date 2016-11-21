Сергей Шнуров записал песню для Нагиева

Как стало известно, Сергей Шнуров вместе с музыкальным коллективом «Ленинград» исполнили в честь Дмитрия Нагиева песню «Музыка для физрука», когда российский актер появился на репетиции группы в образе физрука из известного телесериала.

- Как президент лиги супергероев, скажу: "Боже, храни гравитацию" – прокомментировал свое видео Нагиев.

Как отмечают СМИ, оригинальное название композиции «Музыка для физрука» звучит как «Музыка для мужика». Эпатажный момент музыкант снял на видео и выложил в своем Instagram, сообщает Lenta.ru.