Сергей Шнуров записал песню для Нагиева
Как стало известно, Сергей Шнуров вместе с музыкальным коллективом «Ленинград» исполнили в честь Дмитрия Нагиева песню «Музыка для физрука», когда российский актер появился на репетиции группы в образе физрука из известного телесериала.
- Как президент лиги супергероев, скажу: "Боже, храни гравитацию" – прокомментировал свое видео Нагиев.
Как отмечают СМИ, оригинальное название композиции «Музыка для физрука» звучит как «Музыка для мужика». Эпатажный момент музыкант снял на видео и выложил в своем Instagram, сообщает Lenta.ru.
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