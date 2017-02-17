Сергей Сазанов назначен и. о. главного судебного пристава РФ
Исполняющим обязанности директора Федеральной службы судебных приставов назначен Сергей Сазанов, ранее занимавший пост первого заместителя директора ФССП, следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте ведомства.
Прежний руководитель службы Артур Парфенчиков покинул свой пост в связи с назначением врио главы Карелии, сообщает «Федерал пресс».
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