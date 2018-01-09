Сергей Рязанский предложил отправить политиков на орбиту

Российский космонавт Сергей Рязанский считает, что все политики обязательно должны побывать на орбите. По его мнению, им необходимо воочию убедиться в том, что границы существуют лишь в головах людей.

«Мы сами придумываем границы, мы сами строим стены, отделяем себя от людей, разделяем страны и семьи, как это случилось в Корее», - цитирует космонавта НСН.

По словам Рязанского, граница между Северной и Южной Кореями – единственная, которую видно из космоса ночью. «Освещенная полоса на совершенно темном корейском полуострове и это очень жалко. Я считаю, что всех политиков надо отправить в космос, чтобы они посмотрели, как прекрасна наша планета, как она удивительна и что она – общая», - отметил космонавт.