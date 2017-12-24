Сергей Полонский выдвинут в качестве кандидата на выборы президента

Инициативная группа в количестве 520 человек выдвинула бизнесмена Сергея Полонского кандидатом на президентские выборы.

Об этом сообщил глава предвыборного штаба Максим Шингаркин. Инициативная группа встретилась с Полонским в Крылатском, где в ходе собрания бизнесмен «презентовал для сторонников открытую компьютерную платформу дополненной реальности, которая станет основой муниципального, а в будущем и государственного управления», передает «РИА Новости».

«Люди с богатым жизненным опытом и молодежь одинаково активно поддержали кандидата «за всех», - отметил Шингаркин.

Ранее Полонский был приговорен судом к пяти годам колонии за хищение у дольщиков «Кутузовской мили» и «Рублевской ривьеры» 2,6 млрд рублей, однако его освободили от наказания из-за истечения срока давности.

Новости по теме
Теги:
Места: Москва
События: выборы
Следующая новость Эдвард Сноуден разработал приложение для защиты от слежки

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО