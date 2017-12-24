Сергей Полонский выдвинут в качестве кандидата на выборы президента

Инициативная группа в количестве 520 человек выдвинула бизнесмена Сергея Полонского кандидатом на президентские выборы.

Об этом сообщил глава предвыборного штаба Максим Шингаркин. Инициативная группа встретилась с Полонским в Крылатском, где в ходе собрания бизнесмен «презентовал для сторонников открытую компьютерную платформу дополненной реальности, которая станет основой муниципального, а в будущем и государственного управления», передает «РИА Новости».

«Люди с богатым жизненным опытом и молодежь одинаково активно поддержали кандидата «за всех», - отметил Шингаркин.

Ранее Полонский был приговорен судом к пяти годам колонии за хищение у дольщиков «Кутузовской мили» и «Рублевской ривьеры» 2,6 млрд рублей, однако его освободили от наказания из-за истечения срока давности.