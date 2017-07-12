Сергей Полонский избежал колонии

Бизнесмен Сергей Полонский признан виновным по делу о хищении более двух с половиной миллиардов рублей, но наказание отбывать не будет.

Приговор Полонскому вынес Пресненский суд Москвы. Согласно его решению, бизнесмен должен был отправиться в колонию общего режима на пять лет. Однако этого не произойдет, поскольку истек срок давности преступления. Полонского освободили из-под стражи в зале суда, передает ТАСС.

Двух подельников бизнесмена – Алексея Пронякина и Александра Паперно – приговорили к двум и трем годам колонии соответственно. Их также освободили от отбывания наказания.

Полонский обвинялся в крупном мошенничестве при строительстве жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера». От правосудия он скрывался в Камбодже, однако в 2015 году власти страны выдали его России. С тех пор бизнесмен пребывал по стражей.

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