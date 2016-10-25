Сергей «Паук» Троицкий приговорен к 10 месяцам тюрьмы в Черногории

Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий, известный под сценическим псевдонимом «Паук», приговорен к 10 месяцам заключения в Черногории, - сообщается на странице трэш-метал-группы в социальной сети «ВКонтакте».

«Силы зла отдали приказ – лишение свободы Паука на 10 месяцев. Вскоре будет известен почтовый адрес для корреспонденции, а так же для юбилейных посылок с книгами, газетами, видеофильмами, музыкой и прочим. Просьба вкладывать обратный конверт для ответа. Перечень разрешённых вещей для посылки и адрес сообщу дополнительно. Паук лично выражает огромную благодарность всем людям, которые его поддерживают в трудное время, передает большой привет и желает бодрости духа», - цитирует текст сообщения ТАСС.

Однако в консульском отделе посольства РФ агентству заявили, что пока не располагают информацией о приговоре лидеру «Коррозии металлов».

- Обычно в таких случаях нас информирует МИД Черногории, который, в свою очередь, получает информацию от судебных органов. Но пока информации нет, - отметили в консульском отделе.

Ранее, в начале сентября Троицкий действительно был арестован в Черногории по обвинению в поджоге дома, принадлежащего российскому гражданину. Инцидент произошел в курортном городе Сутоморе 3 сентября.

50-летний «Паук» известен в России не только благодаря своей музыкальной деятельности, но и тем, что несколько раз выдвигал свою кандидатуру на различных выборах, в том числе претендовал на выдвижение в Госдуму РФ и пост мэра Москвы. В 2007 году он даже победил на выборах главы администрации поселка Запрудня Московской области, но отказался от должности из-за «неперспективного расположения» населенного пункта.

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