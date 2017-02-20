Сергей Миронов: Россия неизбежно признает независимость республик Донбасса

Признание на территории России паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР – это только первый шаг к официальному признанию Москвой независимости республик Донбасса, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По его словам, он считает необходимым признать республики Донбасса на государственном уровне. «Уверен, рано или поздно такое решение будет принято», - цитирует Сергея Миронова «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу политика.

Как отметил лидер эсэров, сделан первый и очень важный шаг в этом направлении. В субботу 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

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