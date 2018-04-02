Сергей Миронов призвал усилить контроль за ТЦ

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает необходимым отнести торгово-развлекательные центры к особо опасным объектам.

Он пояснил, что это повысит их безопасность, поскольку на подобных объектах действует система постоянного госконтроля за безопасностью.

Кроме того, парламентарий высказался за ужесточение ответственности для работников проверяющих государственных органов. «Если человек поставил свою подпись на каком-либо заключении, он должен нести персональную ответственность», - цитирует Миронова ТАСС.