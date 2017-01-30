Сергей Мавроди построил пирамиду в Африке и обманул нигерийцев

Знаменитый создатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди перебрался в Африку, где повторил российский опыт в пяти странах - Кении, ЮАР, Уганде, Нигерии и Гане.

Почти 10 миллионов жителей этих государств доверили Мавроди свои деньги, поскольку компания посулила каждому вкладчику 30 процентов дохода с каждого доллара в месяц.

Схема прежняя - приведи как можно больше друзей - получишь больше прибыли, - сообщает электронная версия «Комсомольской правды».

В 2016 году пирамида Мавроди рухнула в ЮАР, своих денег лишились около двух миллионов вкладчиков.

Сейчас наступило время Нигерии. Еще недавно рекламой пирамиды здесь занимались даже священники. Сейчас основатель и глава нигерийского филиала МММ Чадди Угорджи покинул страну месяц назад вместе с супругой. Все счета компании заморожены.

За год нигерийский филиал организовал сбор около 5 миллиардов найр (приблизительно 16 миллионов долларов). Сайт компании по популярности обогнал Facebook. А общее число вкладчиков МММ в Нигерии превысило три миллиона человек. Они устраивают митинги и требуют от правительства линчевать предателя.