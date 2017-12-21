Сергей Мавроди открыл свою криптовалюту на базе Ethereum

Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди запускает собственную криптовалюту на платформе Ethereum – «Mavro».

Изначальный курс «Mavro» составлял один доллар, но сам создатель призывает не покупать старые токены «Mavro», а продавать их по цене 50 центов за штуку.

Криптовалюта «Mavro» была запущена Мавроди в конце 2016 года. В проекте в первый же месяц приняли участие 33 тысячи человек, впоследствии их число выросло, передает Lenta.ru.

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