Сергей Мавроди открыл свою криптовалюту на базе Ethereum
Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди запускает собственную криптовалюту на платформе Ethereum – «Mavro».
Изначальный курс «Mavro» составлял один доллар, но сам создатель призывает не покупать старые токены «Mavro», а продавать их по цене 50 центов за штуку.
Криптовалюта «Mavro» была запущена Мавроди в конце 2016 года. В проекте в первый же месяц приняли участие 33 тысячи человек, впоследствии их число выросло, передает Lenta.ru.
Следующая новость На Украине выявили еще одного российского шпиона
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии