Сергей Лавров указал на недопустимость давления на СМИ РФ
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вене указал на недопустимость давления на российские СМИ, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.
Российский дипломат также отметил попытку вербовочных подходов со стороны американских спецслужб.
Ранее Россия обвинила Вашингтон в организации травли телеканала RT и агентства Sputnik.
Кроме того, Лавров и Тиллерсон рассмотрели дальнейшие шаги по преодолению гражданского конфликта в Сирии, а также выразили общее мнение, что Пхеньяну следует строго выполнять резолюции Совета Безопасности ООН, сообщает ТАСС.
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