Сергей Лавров указал на недопустимость давления на СМИ РФ

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вене указал на недопустимость давления на российские СМИ, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

Российский дипломат также отметил попытку вербовочных подходов со стороны американских спецслужб.

Ранее Россия обвинила Вашингтон в организации травли телеканала RT и агентства Sputnik.

Кроме того, Лавров и Тиллерсон рассмотрели дальнейшие шаги по преодолению гражданского конфликта в Сирии, а также выразили общее мнение, что Пхеньяну следует строго выполнять резолюции Совета Безопасности ООН, сообщает ТАСС.