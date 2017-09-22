Сергей Лавров сравнил США и КНДР с детьми в детском саду

Поведение США и КНДР можно сравнить с поведением детей в детском саду, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам Генассамблеи ООН.

«Мы с Китайской Народной Республикой будем продолжать добиваться разумного, а не эмоционального подхода, - как будто дети в детском саду стали драться друг с другом, и никто их не может остановить», - сказал Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы «полностью уничтожить» северокорейский режим за регулярные испытания баллистических ракет и ядерных бомб, а также назвал лидера КНДР Ким Чен Ына «космонавтом, который ведет себя как самоубийца».

В ответ глава Северной Кореи назвал Трампа «сумасшедшим старикашкой», а его угрозы «эксцентричными выражениями», оскорбляющими КНДР, сообщает «Интерфакс».