Сергей Лавров призвал ЕС не слушать агрессивных русофобов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал ЕС не слушать агрессивных русофобов.

Он также выразил надежду, что в структурах Евросоюза найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу «наименьшего общего знаменателя».

Лавров также заявил, что ЕС способен перестать идти на поводу у немногочисленной, но крайне агрессивной группы русофобов, отметив, что санкции против России, раскрученные в Брюсселе по указке Вашингтона, ударили по национальным европейским производителям.

«Вашингтон» свои антироссийские задачи хочет решить за счет европейцев и руками европейцев», - цитирует «Экономика сегодня» слова Лаврова из интервью газете Libero.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, ЕС
Организации: МИД
Следующая новость Автоледи посадила ребенка за руль Gelandewagen на МКАД

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО