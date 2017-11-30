Сергей Лавров призвал ЕС не слушать агрессивных русофобов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал ЕС не слушать агрессивных русофобов.
Он также выразил надежду, что в структурах Евросоюза найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу «наименьшего общего знаменателя».
Лавров также заявил, что ЕС способен перестать идти на поводу у немногочисленной, но крайне агрессивной группы русофобов, отметив, что санкции против России, раскрученные в Брюсселе по указке Вашингтона, ударили по национальным европейским производителям.
«Вашингтон» свои антироссийские задачи хочет решить за счет европейцев и руками европейцев», - цитирует «Экономика сегодня» слова Лаврова из интервью газете Libero.
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