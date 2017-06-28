Сергей Лавров призвал НАТО к диалогу

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал военных экспертов России и НАТО сесть за стол переговоров.

При этом он отметил, что западные коллеги уходят от соответствующего предложения.

«Тот факт, что натовские коллеги уходят от разговора, наводит на мысль, что они прекрасно понимают соотношение сил в Европе», - цитирует ТАСС слова главы российского МИД.