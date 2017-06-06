Сергей Лавров призвал ответить Украине взаимностью

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил о возможности введения визового режима с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева.

По его словам, необходимо ответить взаимностью на поток грязи, льющийся на российских артистов и деятелей культуры, захват бизнеса у российских инвесторов, а также на угрозы введения визового режима.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что Москва не ведет «черных списков» граждан Украины, за исключением единичных случаев.

«Но, если будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом», — цитирует «РИА Новости» слова Лаврова.

Ранее украинская коалиция «Народный фронт» призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией, которую внесли на обсуждение «Блок Петра Порошенко» и партия «Народный фронт».

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Теги:
События: санкции, визы
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