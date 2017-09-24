Сергей Лавров предложил срезать у ООН «лишний жирок»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что необходимо срезать у ООН «лишний жирок».

RT цитирует слова Лаврова, сказанные в эфире программы «Итоги недели»: «То, что в ООН есть лишний «жирок», — это давно не новость». Он добавил, что к реформам надо подходить осторожно, так как организация включает 193 страны.

Министр отметил, что каждое государство даже с населением 10-15 тыс. человек хочет быть вовлечено в работу ООН и представлено в ее секретариате. Лавров заявил: «Это абсолютно объяснимое желание. Поэтому когда мы будем этот «жирок» срезать, как бы нам не задеть живой организм организации».

18 сентября американский президент Дональд Трамп обсудил с лидерами стран вопрос реформирования ООН.