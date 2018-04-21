Сергей Лавров отправится с визитом в Китай
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретится с председателем КНР Си Цзиньпином во время визита в Китай 23-24 апреля.
Как сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, глава российского МИДа также проведет переговоры с китайским коллегой Ван И.
В ходе встреч основное внимание будет уделено будущему визиту президента России в Китай, который состоится в июне. Министры двух стран обсудят состояние и перспективы российско-китайского взаимодействия, передает RT.
Ранее Сергей Лавров принял предложение главы МИД КНДР Ли Ён Хо посетить Пхеньян.
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