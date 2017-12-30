Сергей Лавров: Обязательно продолжайте шутить, смеяться

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил жителей страны с наступающим праздником и призвал россиян шутить и смеяться.

С такими словами он обратился к телезрителям программы «Международная панорама» на телеканале НТВ.

«Обязательно продолжайте шутить, смеяться, это удлиняет жизнь», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Отвечая на вопрос, на что у России больше всего шансов в будущем году, – наладить отношения с Западом или выиграть чемпионат мира по футболу – Лавров пошутил, что шансы «посередине».