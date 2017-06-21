Сергей Лавров обвинил США в русофобии

Русофобская одержимость США переходит все грани, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя расширение Вашингтоном антироссийских санкций.

Он также отметил, что оправдание санкций ситуацией на Украине «вызывает улыбку».

«Не могу выразить ничего, кроме сожаления и по поводу русофобской одержимости наших американских коллег. Она переходит все грани», - цитирует «ТВ Центр» слова Лаврова.

Министр также констатировал, что новый виток антироссийских санкций не улучшает атмосферу перед возможным саммитом Россия – США.

Вашингтон принял решение о внесении еще 19 человек и 19 организаций в список санкций, введенных против России в связи с конфликтом на Украине.