Сергей Лавров и Джон Керри обсудили ситуацию в Алеппо

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Джон Керри обсудили по телефону ситуацию в сирийском Алеппо, сообщает телеканал «ТВ Центр».

Ранее правительственные силы Сирии и ВКС России объявили гуманитарную паузу в этом районе.

- Лавров указал на то, что не только мирным жителям, но и участникам незаконных вооруженных формирований предоставлены возможности беспрепятственно покинуть город, однако боевики срывают прекращение огня и препятствуют эвакуации населения. Вновь подчеркнуто, что США должны выполнить свое давнее обещание отделить отряды «умеренной» оппозиции от террористических группировок, - сказали в МИД РФ.

20 октября в Алеппо объявили «мирную паузу». Изначально планировалось, что она продлится весь четверг, но президент РФ Владимир Путин поручил продлить ее еще на сутки.

Новости по теме
Теги:
Организации: МИД
Следующая новость WikiLeaks обнародовал переписку Обамы

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО