Сергей Лавров и Джон Керри обсудили ситуацию в Алеппо

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Джон Керри обсудили по телефону ситуацию в сирийском Алеппо, сообщает телеканал «ТВ Центр».

Ранее правительственные силы Сирии и ВКС России объявили гуманитарную паузу в этом районе.

- Лавров указал на то, что не только мирным жителям, но и участникам незаконных вооруженных формирований предоставлены возможности беспрепятственно покинуть город, однако боевики срывают прекращение огня и препятствуют эвакуации населения. Вновь подчеркнуто, что США должны выполнить свое давнее обещание отделить отряды «умеренной» оппозиции от террористических группировок, - сказали в МИД РФ.

20 октября в Алеппо объявили «мирную паузу». Изначально планировалось, что она продлится весь четверг, но президент РФ Владимир Путин поручил продлить ее еще на сутки.