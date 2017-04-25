Сергей Лавров болеет за «Спартак» и любит «Битлз»
Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился секретами о своих предпочтениях в области музыки, поэзии и футбольных пристрастиях.
В частности, он заявил, что в ходе сложных переговоров он думает о любимой футбольной команде «Спартак». Эти мысли помогают Лаврову взять себя в руки в нужный момент.
Из любимых поэтов глава МИД РФ назвал Сергея Есенина и Александра Блока, отмечает Regnum.
В музыкальном пространстве он предпочитает группу «Битлз» и Фрэнка Синатру, а также трепетно относится к фолку и джазу, упомянув и российского музыканта Игоря Бутмана.
Общеизвестно, что Сергей Лавров пишет стихи и играет на гитаре.
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