Сергей Лавров болеет за «Спартак» и любит «Битлз»

Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился секретами о своих предпочтениях в области музыки, поэзии и футбольных пристрастиях.

В частности, он заявил, что в ходе сложных переговоров он думает о любимой футбольной команде «Спартак». Эти мысли помогают Лаврову взять себя в руки в нужный момент.

Из любимых поэтов глава МИД РФ назвал Сергея Есенина и Александра Блока, отмечает Regnum.

В музыкальном пространстве он предпочитает группу «Битлз» и Фрэнка Синатру, а также трепетно относится к фолку и джазу, упомянув и российского музыканта Игоря Бутмана.

Общеизвестно, что Сергей Лавров пишет стихи и играет на гитаре.