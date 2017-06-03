Сергей Кисляк отказался комментировать свои встречи с зятем Трампа

Посол России в США Сергей Кисляк не стал комментировать свои дипломатические контакты, отвечая на вопрос журналистов о встрече с советником и зятем американского президента Джаредом Кушнером.

Он сказал: «Я не комментирую мои ежедневные контакты, и это наша политика, которая относится не только к разговорам с Кушнером, но и ко всем нашим ежедневным беседам».

Ранее американская газета Washington Post со ссылкой на чиновников США, близких к разведке, сообщила, что Кушнер в декабре 2016 года встречался с Кисляком и предложил российскому послу создать секретный канал связи между Москвой и переходной командой президента Дональда Трампа, используя российские диппредставительства в Америке.

Накануне, выступая на площадке Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что американцы «спятили», постоянно нападая на Сергея Кисляка, пишет РИА Новости. Он пояснил, что дипломатическая служба подразумевает проведение встреч и переговоров.