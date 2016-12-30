Сергей Карякин стал чемпионом мира по блицу

В Дохе завершился чемпионат мира по блицу, победу на котором одержал россиянин Сергей Карякин, набравший 16,5 очка из 21 возможного.

Столько же очков набрал и чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен, но он занял второе место по результатам личной встречи. В пятом туре Карякин черными фигурами обыграл Карлсена, - сообщает ТАСС.

Третье место занял россиянин Даниил Дубов, набравший 14,5 очка и обогнавший по дополнительным показателям американца Хикару Накамуру и россиянина Александра Грищука.

В ноябре Карякин и Карлсен встречались в матче за Мировую шахматную корону, и норвежский гроссмейстер взял верх на тай-брейке.

В турнире по блицу среди женщин победу одержала украинка Анна Музычук, набравшая 13 баллов в 17 партиях. Второе и третье место заняли представительницы России - Екатерина Лагно (12,5) и Валентина Гунина (12,5).