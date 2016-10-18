Сергей Иванов опроверг информацию о создании Министерства госбезопасности

Никакого министерства госбезопасности не задумывалось и не будет, заявил во вторник специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью газете «Комсомольская правда».

- Могу это уверенно сказать. Классический образец того, как кто-то придумывает фейк, вбрасывает, а потом его долго комментирует. Это называется производство новостей за отсутствием настоящих новостей. Или желание привлечь внимание к себе или к какому-то изданию. Оно якобы разузнало от источников, близких к администрации президента. Для этого ума не надо, в любой фразе можно писать «по мнению достоверных источников в Кремле планируется то-то». Кто это проверит? Какие это источники?, - сказал Иванов.

В ответ на вопрос издания обсуждалось ли создание министерства госбезопасности, Иванов сказал: «Нет. И это не нужно, я считаю. Достаточно тех силовых структур, которые есть. Они устоявшиеся. Разведка должна быть отделена от контрразведки. ФСО и Нацгвардия - это разные силовые структуры, у каждой свои задачи. В том, чтобы объединять их в одно супер-министерство никакого смысла не вижу. Вижу одни минусы. Но это, повторяю, фейк».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость В Сибири подняли по тревоге соединения ЦВО

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО