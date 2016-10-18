Сергей Иванов опроверг информацию о создании Министерства госбезопасности

Никакого министерства госбезопасности не задумывалось и не будет, заявил во вторник специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью газете «Комсомольская правда».

- Могу это уверенно сказать. Классический образец того, как кто-то придумывает фейк, вбрасывает, а потом его долго комментирует. Это называется производство новостей за отсутствием настоящих новостей. Или желание привлечь внимание к себе или к какому-то изданию. Оно якобы разузнало от источников, близких к администрации президента. Для этого ума не надо, в любой фразе можно писать «по мнению достоверных источников в Кремле планируется то-то». Кто это проверит? Какие это источники?, - сказал Иванов.

В ответ на вопрос издания обсуждалось ли создание министерства госбезопасности, Иванов сказал: «Нет. И это не нужно, я считаю. Достаточно тех силовых структур, которые есть. Они устоявшиеся. Разведка должна быть отделена от контрразведки. ФСО и Нацгвардия - это разные силовые структуры, у каждой свои задачи. В том, чтобы объединять их в одно супер-министерство никакого смысла не вижу. Вижу одни минусы. Но это, повторяю, фейк».