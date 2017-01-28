Серена Уильямс вновь стала победительницей Australian Open
Американская теннисистка Серена Уильямс в седьмой раз одержала победу на чемпионате Australian Open в Мельбурне.
Примечательно, что в финале соревнования ее соперницей стала старшая сестра Винус Уильямс. Поединок знаменитых спортсменок продолжался почти полтора часа. Серена выиграла со счетом 6:4, 6:4, передает, РИА «Новости».
Ранее Серена Уильямс выигрывала Australian Open в 2003, 2005, 2007, 2009, 2010 и 2015 годах.
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