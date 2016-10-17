Серена Уильямс снялась с итогового турнира WTA в Сингапуре

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась с итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который пройдет с 23 по 30 октября в Сингапуре.

«Я очень-очень расстроена тем, что не смогу принять участие в итоговом турнире в Сингапуре. Это был очень непростой год для меня. Я обсудила свою травму плеча с моим доктором, и он настоял, чтобы я осталась дома», — приводит ее слова официальный Twitter WTA. Об этом сообщают «Известия».

Напомним, ранее хакеры из группировки Fancy Bear опубликовали документы, похищенные из базы данных WADA. В них говорится, что антидопинговая организация разрешала некоторым американским спортсменам принимать запрещенные препараты. В их числе —теннисистки Винус и Серена Уильямс, баскетболистка Елена Делле Донн и гимнастка Симона Байлз.

