Серена Уильямс снялась с итогового турнира WTA в Сингапуре

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась с итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который пройдет с 23 по 30 октября в Сингапуре.

«Я очень-очень расстроена тем, что не смогу принять участие в итоговом турнире в Сингапуре. Это был очень непростой год для меня. Я обсудила свою травму плеча с моим доктором, и он настоял, чтобы я осталась дома», — приводит ее слова официальный Twitter WTA. Об этом сообщают «Известия».

Напомним, ранее хакеры из группировки Fancy Bear опубликовали документы, похищенные из базы данных WADA. В них говорится, что антидопинговая организация разрешала некоторым американским спортсменам принимать запрещенные препараты. В их числе —теннисистки Винус и Серена Уильямс, баскетболистка Елена Делле Донн и гимнастка Симона Байлз.

Новости по теме
Теги:
Места: США
Следующая новость «Оренбург» одержал первую в истории победу в РФПЛ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО