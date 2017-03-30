В середине дня в четверг доллар опустился до минимума начала июля 2015 года

В ходе торгов на Московской бирже днем 30 марта доллар опустился до отметки в 56 рублей впервые с 3 июля 2015 года.

По мнению экспертов, укрепление рубля к доллару и евро на дневных торгах связано со спросом на национальную валюту для операций carry trade в условиях нежелания ЦБ РФ идти на заметное смягчение денежно-кредитной политики в ближайшее время, - сообщает «Интерфакс».

В то же время цены на нефть умеренно снижаются после существенного повышения котировок в среду, после того как были обнародованы данные о коммерческих запасах топлива в США.