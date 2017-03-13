Серебро поможет вылечить рак

Исследователи из Великобритании заявляют, что серебро может результативно бороться с онкологическими заболеваниями. Ими были проведены несколько клинических испытаний.

Раковые клетки подвергали воздействию серебра на протяжении 140 часов. Результаты опытов удивили экспертов. Выяснилось, что соединения серебра убивали раковые клетки без побочных эффектов.

Например, применяемый при лечении онкологии цисплатин имеет побочные эффекты в виде тошноты, рвоты и дисфункции почек. В это же время серебро используется в дезодорантах, и никаких побочных эффектов нет. Поэтому серебро считают выгодной альтернативой цисплатина, - сообщает «Экономика сегодня».

Исследователи в будущем планируют создание на основе серебра препарата, способного исцелить пациентов, страдающих от такого недуга.

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