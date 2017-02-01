Сердюков может занять влиятельные посты

Экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков может занять пост заместителя главы госкорпорации «Ростех».

Как отмечается в сообщении, такая кадровая перестановка стала возможной после решения президента РФ Владимира Путина о смене руководства Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Прежний заместитель руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова Дмитрий Шугаев назначен руководителем ФСВТС после того, как Александр Фомин стал заместителем министра обороны.

Кроме того, Сердюков может сменить Чемезова в совете директоров Объединенной авиастроительной корпорации, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на газету «Коммерсант».