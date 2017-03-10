Сердюков может войти в совет директоров «КамАЗа»

Экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков стал кандидатом в совет директоров «КамАЗа», следует из материалов компании.

Согласно документу, всего в совет директоров «КамАЗа» входят 11 человек, однако кандидатов было выдвинуто 12, включая Сердюкова.

Акционеры компании переизберут совет директоров на общем годовом собрании, которое состоится 23 июня. Крупнейшим акционером «КамАЗа» является ГК «Ростех».

«КамАЗ» занимает 16 место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и восьмое место в мире по объему выпуска дизельных двигателей, сообщает ТАСС.