Сердюков может войти в совет директоров «КамАЗа»
Экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков стал кандидатом в совет директоров «КамАЗа», следует из материалов компании.
Согласно документу, всего в совет директоров «КамАЗа» входят 11 человек, однако кандидатов было выдвинуто 12, включая Сердюкова.
Акционеры компании переизберут совет директоров на общем годовом собрании, которое состоится 23 июня. Крупнейшим акционером «КамАЗа» является ГК «Ростех».
«КамАЗ» занимает 16 место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и восьмое место в мире по объему выпуска дизельных двигателей, сообщает ТАСС.
Следующая новость В воронежской многоэтажке из розеток течет похожая на кровь жидкость
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии