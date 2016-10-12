Сердце эмбриона начинает биться уже на 16 день после зачатия

На протяжении всего времени ученые были уверены в том, что сердце эмбриона начинает биться на 21 день после зачатия. Однако новое исследование помогло сделать вывод, что сердцебиение ребенка на самом деле начинается уже на шестнадцатый день беременности.

Об этом рассказывают ученые, авторы работы из Оксфордского Университета, сообщает «Svopi.ru»

Было установлено, что после того, как сердечная сумка сформирована, ее мышцы начинают сокращаться. В ходе своего исследования ученые пытались лучше разобраться с тем, как развивается сердце и что вызывает его изъяны, которые зарождаются еще в утробе матери до рождения ребенка.

Специалисты полагают, что новое исследование поможет приблизить их к возможности восстановления поврежденных мышц после сердечного приступа.