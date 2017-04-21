В сердце человека обнаружен встроенный «дефибриллятор»

Американские ученые нашли в организме человека клетки, которые проводят ток и посылают сердцу электрические импульсы. Этими клетками оказались иммунные клетки-макрофаги, которые постоянно находятся в воспаленных или зараженных тканях тела, однако в сердце они почему-то живут всегда.

Исследователи провели эксперимент на лабораторных мышах. Выращенные без макрофагов грызуны намного чаще страдали проблемами с сердцем, чем их стандартные родичи. Это доказало, что данные клетки играют положительную роль в работе сердца, - сообщают «РИА Новости».

При помощи электрофизиологов авторы исследования выяснили, что данные клетки помогают сокращаться сердцу, генерируя электрически ток. Также макрофаги стимулируют сердечную мышцу, даже если из-за каких-нибудь заболеваний часть ее клеток потеряла связь с «центром».

Новости по теме
Теги:
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость Рядом с телом террориста в Париже найдена записка

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО