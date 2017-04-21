В сердце человека обнаружен встроенный «дефибриллятор»

Американские ученые нашли в организме человека клетки, которые проводят ток и посылают сердцу электрические импульсы. Этими клетками оказались иммунные клетки-макрофаги, которые постоянно находятся в воспаленных или зараженных тканях тела, однако в сердце они почему-то живут всегда.

Исследователи провели эксперимент на лабораторных мышах. Выращенные без макрофагов грызуны намного чаще страдали проблемами с сердцем, чем их стандартные родичи. Это доказало, что данные клетки играют положительную роль в работе сердца, - сообщают «РИА Новости».

При помощи электрофизиологов авторы исследования выяснили, что данные клетки помогают сокращаться сердцу, генерируя электрически ток. Также макрофаги стимулируют сердечную мышцу, даже если из-за каких-нибудь заболеваний часть ее клеток потеряла связь с «центром».