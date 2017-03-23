Сербские баскетбольные фанаты вывесили баннер о единстве с русскими
Во время матча баскетбольной Евролиги фанаты «Црвены Звезды» вывесили баннер, в котором говорится о единстве с русскими.
Первая часть плаката содержит отсылку к дате товарищеского матча по футболу между «Црвеной Звездой» и московским «Спартаком», а во второй перефразирована известная сербская поговорка, полный текст которой звучит, как «нас с русскими 300 миллионов, а без русских - полгрузовика», - сообщает RT.
Ранее сербские спортивные болельщики неоднократно проводили подобные акции. В частности, на баскетбольном матче Евролиги против ЦСКА собравшиеся в зале в знак солидарности исполнили песню из репертуара ансамбля Александрова, практически в полном составе погибшего в авиакатастрофе близ Сочи.
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