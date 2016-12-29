Сербские баскетбольные фанаты спели хором в память об ансамбле имени Александрова

Перед началом баскетбольного матча против московского ЦСКА фанаты сербского клуба «Црвена Звезда» хором исполнили песню в память об ансамбле имени Александрова, погибшем в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи.

Кроме того, болельщики вывесили баннер, на котором было написано «Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе!» - сообщает RT.

Ансамбль имени Александрова практически в полном составе погиб в авиакатастрофе Ту-154 Министерства обороны РФ в акватории Черного моря близ Сочи.