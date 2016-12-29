Сербские баскетбольные фанаты спели хором в память об ансамбле имени Александрова
Перед началом баскетбольного матча против московского ЦСКА фанаты сербского клуба «Црвена Звезда» хором исполнили песню в память об ансамбле имени Александрова, погибшем в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи.
Кроме того, болельщики вывесили баннер, на котором было написано «Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе!» - сообщает RT.
Ансамбль имени Александрова практически в полном составе погиб в авиакатастрофе Ту-154 Министерства обороны РФ в акватории Черного моря близ Сочи.
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