Сербия заявила о нежелании далее терпеть двойные стандарты Запада

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что государство более не намерено терпеть двойные стандарты Запада в отношении ситуации в Косово.

«Так называемый премьер Косово Иса Мустафа вчера сообщил после разговора с делегацией из Прешево, Буяноваца и Медведже, что принял «представителей трех муниципалитетов Восточного Косово». Это наиоткровеннейшее доказательство великоалбанской политики, которая представляет наибольшую опасность стабильности в регионе. Почему сейчас молчат мировые и европейские чиновники, которых так беспокоила судьба военного преступника Харадиная? Молчали бы они, если бы кто-то в Белграде сказал, что Баня-Лука - это западная Сербия?», - цитирует текс заявления Дачича ТАСС.

«Сербия прилагает огромные усилия, чтобы сохранить мир и стабильность в регионе, но лицемерие и двойные стандарты Сербия больше не может терпеть и не будет», - заявил министр иностранных дел и первый вице-премьер государства.

Прешево, Буяновац и Медведжа - города и одноименные муниципалитеты на юге Сербии, которые находятся к востоку от самопровозглашенного Косова, значительную часть их населения составляют албанцы. Заявление Мустафы, таким образом, расширяет претензии непризнанной Приштины на новые сербские территории.

Сербия требует срочной и неотложной выдачи экс-премьера непризнанного Косова Рамуша Харадиная, арестованного ранее во Франции по запросу Сербии за военные преступления в ходе конфликта в Косове и Метохии в 1998-1999 годах, а затем освобожденного под залог французским судом. Ранее бывшего косовского премьера уже задерживали в 2015 году в Любляне, но через несколько дней он был отпущен.