Сербия заявила о готовности направить войска в Косово
Президент Сербии Томислав Николич заявил, что Сербия готова направить войска в Косово, если сербам будет угрожать опасность.
– Если будут убивать сербов, то да. И не только армию, мы все пойдем. Я первым пойду, мне не впервой, – сказал Николич. Он подчеркнул, что Сербия не стремится к конфликту с соседними республиками, сообщает РИА "Новости". Однако государство намерено защищать своих граждан.
Ранее из Белграда в Косово был направлен первый с 1999 года поезд. Состав остановили на границе и не пустили в самопровозглашенную республику.
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