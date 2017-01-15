Сербия заявила о готовности направить войска в Косово

Президент Сербии Томислав Николич заявил, что Сербия готова направить войска в Косово, если сербам будет угрожать опасность.

– Если будут убивать сербов, то да. И не только армию, мы все пойдем. Я первым пойду, мне не впервой, – сказал Николич. Он подчеркнул, что Сербия не стремится к конфликту с соседними республиками, сообщает РИА "Новости". Однако государство намерено защищать своих граждан.

Ранее из Белграда в Косово был направлен первый с 1999 года поезд. Состав остановили на границе и не пустили в самопровозглашенную республику.