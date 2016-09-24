Сербия вновь отказалась поддержать санкции против России
Первый вице-премьер Сербии и министр иностранных дел этой страны Ивица Дачич подтвердил журналистам, что Белград не поддерживает введение санкций против России, сообщает РИА Новости.
Политик заявил, что введение санкций в отношении России противоречит национальным интересам Сербии и эта позиция остается официальной у руководства страны. "Не о чем больше разговаривать на эту тему", — заявил Ивица Дачич.
При этом вице-премьер обратил внимание, что отказ от поддержки санкций в отношении Москвы никак не противоречит избранному Белградом европейскому курсу.
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