Сербия не станет вводить санкции против России даже после вступления в Евросоюз

Выступая в эфире радиостанции «Говорит Москва», посол Сербии в РФ Славенко Терзич заявил, что Белград не изменит своей позиции и не станет вводить санкции в отношении России даже после вступления в Евросоюз.

- Наша позиция принципиальна и последовательна, Сербия не готовится и не готова присоединяться к санкциям ЕС против России. Наше правительство, как вы знаете, ведет переговоры с Европейским союзом, идет процесс согласования по разным главам. Процесс достаточно сложный. Но с другой стороны, об этом много раз заявлял и наш министр, и премьер-министр, и президент, мы хотим продолжить очень дружеские отношения с Россией, как это было всегда в истории. И в этом смысле, мне кажется, что касается санкций в отношении России, наша позиция не будет меняться, — цитирует Терзича РИА «Новости».

Ранее власти Сербии неоднократно заявляли, что не станут присоединяться к антироссийским санкциям.

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Места: Россия, ЕС
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