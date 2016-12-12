Сербия подтвердила отказ от вступления в НАТО

Выступая перед журналистами по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, глава МИД Сербии Ивице Дачич заявил, что страна не планирует вступать в Североатлантический альянс.

- Мы не будем принимать антироссийские санкции, мы не будем вступать в НАТО, - цитирует Дачича «Интерфакс».

По словам министра, Россия никогда не оказывала давления на Сербию.

Ранее президент Сербии Томислав Николич подчеркнул, что Сербия считает Россию братским государством и никогда не окажется в числе тех, кто ненавидит Россию.

- У Сербии много друзей в мире. Но наша дружба никогда не ставилась под вопрос, даже когда наши большие друзья ссорились между собой. В политике, которая велась до сих пор, Россия была большой опорой Сербии, - отметил сербский лидер.

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