Сербия намерена купить у России два дивизиона С-300

Сербия заявила о необходимости приобрести у России два дивизиона ракетных систем С-300 и полковой командный пункт. Об этом заявил премьер-министр страны Александр Вучич.

Глава сербского правительства рассказал, что лично обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным и лидером Белоруссии Александром Лукашенко, пишет РИА Новости. Вучич пояснил: «По С-300 нет соглашения. Я упомянул об этом на переговорах с президентом Путиным, и мы разговаривали об этом. Разговаривал об этом и с президентом Лукашенко». Премьер-министр добавил, что такое приобретение станет для страны «решением на многие годы вперед».

В январе 2017 года глава минобороны Сербии Зоран Джорджевич сообщал, что планирует провести переговоры по С-300 с Белоруссией. Что касается переговоров с Россией, официальной информации об этом не было. Вучич последний раз посещал Минск 26-27 января, а Москву - 27 марта.