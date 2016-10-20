Сербия не хочет присоединяться к ЕС в вопросе санкций против РФ
Глава министерства иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что страна не собирается присоединяться к санкциям Европейского союза против РФ.
- Сербия хочет вступить в ЕС, но она никогда не будет действовать против своих интересов, - заявил министр. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, давления на государство в этом вопросе быть не должно.
- Давление на Сербию, требование подстраивать свою внешнюю политику под ЕС..., введение санкций против России абсолютно неприемлемо, - отметил он.
Ранее руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что власти ЕС продолжат склонять Сербию к общей политике союза.
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