В Сербии замерзли насмерть шесть человек

Сильные морозы стали причиной гибели шести человек в Сербии.

Аномально холодная погода со снегопадами держалась в Сербии неделю. За это время спасателям пришлось эвакуировать примерно 140 человек из занесенных снегом населенных пунктов и вызволять десятки застрявших автомобилей, передает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Кроме того, по причине образования льда на реках Дунай и Сава временно было приостановлено судоходство.