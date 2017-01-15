В Сербии замерзли насмерть шесть человек
Сильные морозы стали причиной гибели шести человек в Сербии.
Аномально холодная погода со снегопадами держалась в Сербии неделю. За это время спасателям пришлось эвакуировать примерно 140 человек из занесенных снегом населенных пунктов и вызволять десятки застрявших автомобилей, передает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.
Кроме того, по причине образования льда на реках Дунай и Сава временно было приостановлено судоходство.
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