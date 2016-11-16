В Сербии задержана крупнейшая с 2000 года партия оружия

Правоохранительные органы Сербии задержали в районе городов Апатин и Сомбор преступную группу из десяти человек, у которой изъята крупнейшая с 2000 года партия оружия.

«Задержанные подозреваются в незаконном производстве, хранении, ношении и продаже оружия и взрывчатки. У них изъято девять килограммов пластиковой взрывчатки, 20,7 килограмма TNT с несколькими десятками детонаторов, 12 противотанковых гранат, два ручных гранатомета М80, 10 минометных мин, восемь автоматов, две полуавтоматических винтовки калибра 7,62 мм, винтовку калибра 7,9 мм, ручной пулемет, шесть пистолетов, карабин с оптическим прицелом, дробовик, прибор ночного видения, около 6 тысяч патронов калибра 7,62 мм и 7,9 мм, противотанковую мину и несколько метров бикфордова шнура», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы МВД Сербии.

По данным полиции задержанные закупали большое количество оружия в течение 2016 года. Предполагаемый лидер группировки, 1981 года рождения находил покупателей и продавал собранный объем оружия, разделяя затем выручку между членами группы.