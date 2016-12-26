В Сербии хотят назвать парк в честь ансамбля имени Александрова
Власти Сербии могу назвать один из парков в честь ансамбля песни и пляски имени Александрова. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол страны в РФ Славенко Терзич.
В интервью НСН он уточнил, что соответствующая инициатива поступила от министра культуры Сербии.
Терзич добавил, что ансамбль имени Александрова часто выступал в его стране и всегда тепло принимался зрителями. «Это ужасная трагедия. Весь народ Сербии выражает глубокие соболезнования», - сказал он.
Артисты ансамбля вместе с российскими военнослужащими и журналистами летели в Сирию на самолете Ту-154, который рано утром 25 декабря потерпел катастрофу над Черным морем.
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