В Сербии хотят назвать парк в честь ансамбля имени Александрова

Власти Сербии могу назвать один из парков в честь ансамбля песни и пляски имени Александрова. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол страны в РФ Славенко Терзич.

В интервью НСН он уточнил, что соответствующая инициатива поступила от министра культуры Сербии.

Терзич добавил, что ансамбль имени Александрова часто выступал в его стране и всегда тепло принимался зрителями. «Это ужасная трагедия. Весь народ Сербии выражает глубокие соболезнования», - сказал он.

Артисты ансамбля вместе с российскими военнослужащими и журналистами летели в Сирию на самолете Ту-154, который рано утром 25 декабря потерпел катастрофу над Черным морем.