Сепсис будут лечить нанотехнологиями

Корейские медики из Сеульского Национального университета разработали метод лечения сепсиса без применения антибиотиков.

Исследования показали, что наночастицы церия, легированные цирконием, действуют как эффективные антиоксиданты, повышающие уровень выживаемости при сепсисе.

Ученые сравнили действие наночастиц на сепсис с огнетушителем.

Как уточняется в материале, особенность сепсиса заключается в том, что в результате воздействия сильного окислителя возникает стремительная гибель клеток и быстротечное распространение воспаления на соседние органы и весь организм в целом.

Новый препарат способен останавливать разрушительный процесс, открывая путь к новым схемам лечения сепсиса. Ученые надеются, что открытие станет успешной альтернативой лечения последствия сепсиса в случаях, когда антибиотики не дали результатов.

Ранее Минзрав России предложил ограничить применение антибиотиков для предупреждения развития резистентности у болезнетворных микроорганизмов, сообщает «Медпортал».