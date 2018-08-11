В сентябре для россиян откроется платформа по развитию социальных лифтов
В сентябре заработает автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия –страна возможностей». Об этом сообщил глава организации, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.
Он также объявил об открытии сайта организации. У платформы может появиться и свой портал, чтобы пользователи могли быстро находить нужные проекты и участвовать в них, передает ТАСС.
Платформа была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года. Инициатором ее создания выступил президент России Владимир Путин. В мае 2018 года был издан указ о ее создании. Платформа содержит 14 проектов по поддержке молодежи и созданию социальных лифтов в стране.
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