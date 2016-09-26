Сенную площадь освободят от торговых павильонов

В Санкт-Петербурге начался снос незаконных торговых объектов, сообщает «Санкт-Петербург.ру».

Владельцам торговых объектов на Сенной площади было выдано предписание покинуть места до 26 сентября.

Автолавки будут принудительно эвакуированы и транспортированы на штрафстоянку. Затем будут ликвидированы и более крупные объекты, расположенные на площади. Всего демонтажу подлежит более 60 торговых объектов, расположенных на Сенной площади.