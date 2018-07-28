Сенаторы утвердили новую памятную дату в календаре

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому 19 апреля в России будет считаться Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году.

На голосовании спикер Софеда Валентина Матвиенко заявила: «Крым наш».

Документ был внесен в Госдуму 25 июня. Законопроект приняли в третьем чтении 24 июля, передает РБК.

19 апреля 1783 года императрицей Екатериной II был подписан манифест «О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую». По итогам референдума в Крыму, который состоялся 16 марта 2014 года, большинство населения полуострова поддержали вхождение Крыма в состав России.