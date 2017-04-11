Сенаторы предлагают начать снос пятиэтажек по всей России
В Совете Федерации считают, что регионам следует по примеру Москвы избавиться от хрущевок.
По мнению сенаторов, программа сноса пятиэтажек актуальна не только для столицы, поскольку в ряде регионов хрущевки появились раньше, чем в Москве. В частности, они полагают, что снос пятиэтажек может заинтересовать северные субъекты – Архангельскую область, Карелию, Коми.
Эксперты отмечают, что в городах с миллионным населением в настоящее время свыше 30 тысяч хрущевок. Затраты на их снос могут составить от четырех до девяти триллионов рублей, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».
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